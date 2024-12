Cade macigno sulla strada per Rimasco: per fortuna in quel momento non transitavano auto. Istituito un senso unico alternato sulla provinciale 10 in attesa di verifiche.

Cade macigno sulla strada per Rimasco: per fortuna in quel momento non transitavano auto

Un masso pesante parecchi quintali è piombato sulla strada provinciale 10 che collega Fervento a Rimasco. Per fortuna in quel momento non transitavano auto, altrimenti il bilancio dell’accaduto avrebbe potuto essere ben più drammatico.

Il macigno, assieme ad altri detriti, ha ostruito la carreggiata, e sul posto sono stati chiamati i tecnici della Provincia di Vercelli per un primo intervento. Poco più di un anno fa accadeva la stessa cosa lungo la strada all’uscita di Roccapietra: anche in quel caso non ci furono danni a cose o persone.

Transito a senso unico alternato

Rimossa una parte del materiale, adesso il tratto interessato al cedimento è percorribile solo a senso unico alternato. Sul posto è ora attivo un impianto semaforico per gestire il passaggio dei mezzi.

Prossimamente la Provincia dovrà effettuare tutte le verifiche necessarie per capire se il versante potrebbe scaricara altro materiale o se invece la situazione è ora in sicurezza. Da ricordare che la strada provinciale 10 è il passaggio obbligato non solo per Rimasco, ma anche per Rima e Carcoforo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook