Automobilista colpito da infarto sulla A21: l’elisoccorso atterra nell’area di servizio

Si era fermato con la moglie nel parcheggio di un’area di servizio, accusando forti dolori al petto. E’ iniziata così la disavventura di un 73enne che nei giorni stava percorrendo l’autostrada A21 nel territorio di Asti.

Per fortuna in zona si trovavano due poliziotti, che si sono subito occupati dei due pensionati. L’uomo, che si era accasciato al suolo, è stato fatto sdraiare nella propria vettura. E intanto è stato chiamato il personale sanitario per i soccorsi del caso.

L’intervento dell’elicottero

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, che hanno constatato che si trattava di un infarto. L’uomo è quindi stato caricato sull’elicottero che è atterrato nella zona dell’area di servizio, opportunamente liberata dagli stessi agenti. Dopo che di che ha portato il 73enne al pronto soccorso dell’ospedale di Asti, dove è arrivato con codice rosso.

Il giorno dopo, la moglie ha comunicato alla Polizia che il marito, sebbene ancora in terapia intensiva, era in fase di miglioramento.

Foto d’archivio

