Nel pomeriggio di oggi, sabato 21 novembre, alle 14.30, il Borgosesia ospiterà la Biellese allo stadio Comunale nell’anticipo della tredicesima giornata del girone A di Serie D. Una sfida particolarmente sentita, che arriva in un momento delicato per la formazione valsesiana. I granata hanno bisogno di ritrovare una vittoria che manca ormai da tre turni, per allontanarsi dalle zone basse della classifica e rilanciare la propria stagione.

Il confronto mette di fronte due squadre che stanno vivendo situazioni molto diverse. Da una parte il Borgosesia, fermo a 13 punti e alla ricerca di continuità, dall’altra una Biellese che occupa la seconda posizione con 24 punti. Un divario importante, ma che potrebbe azzerarsi sul campo, dove le motivazioni di un derby possono diventare decisive e offrire ai padroni di casa uno stimolo in più.

Il Borgosesia cerca la svolta dopo tre gare difficili

La squadra valsesiana aveva dato segnali incoraggianti con le vittorie contro Imperia e Asti, prima di incappare in una nuova frenata. Alla sconfitta casalinga per 3-1 contro l’Alessandria sono seguiti due pareggi per 1-1, sul campo della Fezzanese e in casa contro il Lascaris. Due punti nelle ultime tre giornate sono un bottino insufficiente per una formazione che punta a risalire la graduatoria.

La sfida con i bianconeri rappresenta quindi un banco di prova impegnativo. Per provare a conquistare un risultato positivo servirà soprattutto maggiore concretezza negli ultimi metri, accompagnata da una fase difensiva più attenta. Ritrovare equilibrio e continuità sarà fondamentale per evitare di concedere occasioni a un avversario che ha dimostrato di saper sfruttare le proprie qualità offensive.

La Biellese vola, ma i granata vogliono la rivincita

Gli ospiti arriveranno a Borgosesia forti del secondo posto e del successo per 2-0 ottenuto nell’ultimo turno contro l’Asti. Una posizione che conferma le ambizioni della formazione biellese, intenzionata a proseguire la corsa nelle zone alte della classifica. Per il Borgosesia ci sarà anche il desiderio di riscatto dopo il pesante 3-0 subito a fine agosto contro gli stessi avversari in Coppa Italia.

Il precedente estivo aggiunge ulteriore interesse a un appuntamento già molto atteso dalle due tifoserie. I granata potranno contare sul sostegno del pubblico di casa, ma dovranno affrontare la partita con concentrazione e determinazione fin dai primi minuti. Il derby può diventare l’occasione per cambiare passo e ritrovare fiducia. Il verdetto arriverà sabato pomeriggio, sul terreno del Comunale.

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