Cadavere nel lago, è un 59enne ucciso da un malore

Con ogni probabilità, il cadavere ritrovato domenica mattina nelle acque del Lago Maggiore è quello di un 59enne di Cannobio scomparso un mese fa. Non c’è ancora la prova definitiva, cioè l’esame del dna, ma tutti gli indizi lasciano pensare a questo.

Si tratterebbe di un uomo con qualche trascorso difficile e qualche piccolo precedente. Il suo corpo, ormai in avanzato stato di decomposizione, era stato scoperto domenica mattina da un passante, che aveva notato uno zainetto affiorare dalle acqua all’altezza di Intra.

L’ipotesi del malore

Benché irriconoscibile, il corpo non presenta segni di violenza. A questo punto è possibile che la morte sia dovuta a un malore che ha colpito l’uomo mentre era sulla riva del lago, e poi lui sia finito in acqua non lontano dal punto in cui è poi stato ritrovato.

Il corpo è rimasto immerso almeno per quattro settimane prima che qualcuno si accorgesse della sua presenza. Adesso si attende solo la prova del dna per dare in modo definitico e sicuro un nome e un volto a quel corpo.

Foto d’archivio