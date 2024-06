Cade dalla pedana del camion dei rifiuti, operatore ecologico in codice rosso al Cto. L’uomo è ora ricoverato in prognosi riservata.

Un operatori ecologiaco perde l’equilibrio e cade dall’alto della pedana del camion dei rifiuti mentre è in servizio. E’ stato trasportato al Cto di Torino con l’elicottero, e adesso è ancora ricoverato con prognosi rservata.Si vedrà nelle prossime ore come si evolverà la situazione.

Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, giovedì 13 giugno, a San Carlo Canavese.

Il volo dalla pedana del camion dei rifiuti

Come riportano i colleghi di Prima il Canavese, protagonista dello sfortunato incidente è un 57enne residente in un centro del Canavese. Secondo quanto risulta dai primi accertamenti, l’uomo stava svolgendo le proprie mansioni in strada San Giovanni intorno alle 11.15 quando, per motivi ancora in accertamento, è caduto dalla pedana dell’autocompattatore di rifiuti.

Il lavoratore è stato quindi soccorso dal personale medico del 118 ed elitrasportato al Cto di Torino, dove attualmente si trova in prognosi riservata. La dinamica dell’infortunio è al vaglio dello Spresal di Ciriè.

