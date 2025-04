Cade in moto sul Mottarone, in ospedale con codice rosso. Grave incidente per un motociclista: è intervenuto l’elicottero del 118.

Cade in moto sul Mottarone, in ospedale con codice rosso

E’ finito all’ospedale con codice rosso un motociclista che nel primo pomeriggio di oggi, sabato 5 aprile, ha avuto un incidente nel territorio di Armeno, lungo la strada che porta alla vetta del Mottarone. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

Il centauro avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della moto e cadendo sull’asfalto. La dinamica dell’episodio è comunque al vaglio delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi del caso.

L’intervento del 118

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno subito chiamato un elicottero per il trasporto d’urgenza del malcapitato, che aveva riportato seri traumi. L’uomo è infine giunto al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara, entrato con codice rosso.

