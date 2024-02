Cade mentre arrampica sul ghiaccio, grave un valdostano. Soccorso con l’elicottero, è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Sono gravi le condizioni di un uomo residente in Valle d’Aosta, soccorso nel pomeriggio di ieri, martedì 13 febbraio, per una caduta mentre arrampicava all’Ice park di Valsavarenche. L’uomo, a seguito dei traumi riportati, è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Parini” di Aosta.

Come riportano i colleghi di Prima Aosta, nell’area vengono posti dei “tubi” di acqua che, una volta ghiacciati, consentono di fare pratica per l’arrampicata su cascata. L’uomo era nella parte superiore della struttura, quando è caduto da diversi metri di altezza, schiantantosi alla base della palestra. Non è ancora chiaro come mai l’uomo abbia perso l’equilibrio e gli appoggi.

L’intervento dell’elicottero

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso, con i tecnici del Soccorso alpino valdostano e con il supporto del medico del 118. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Parini”, il ferito è stato visitato in pronto soccorso, dove i medici hanno riscontrato la serietà delle sue condizioni, riservandosi la prognosi. Saranno decisive le prossime ore per capire se la situazione di stabilizza.