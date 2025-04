Cade nel canale e viene trascinato via: trovato il corpo del 21enne. Gli amici avevano tentato di trattenerlo ma il giovane era sparito nell’acqua impetuosa.

E’ stato trovato dopo quasi due giorni di ricerche il corpo del giovane pakistano che martedì sera era scomparso nel canale Quintino Sella a Novara. Ahmed Arslan era rimasto incastrato nel fondo di un tratto della condotta. E’ finito così un lungo lavoro portato avanti dagli operatori del nucleo speleo-alpino-fluviale, settore specializzato dei vigili del fuoco di Novara. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

Sul corpo del giovane sarà eseguita l’autopsia per capire con maggiore precisione cosa possa avere determinato la caduta del giovane. Poi sarà portato nel suo Paese di origine per l’ultimo rito funebre.

Una tragedia in nottata

Secondo quanto è emerso finora, martedì in tarda sertata il giovane era con due amici e stavano facendo una passeggiata al buio sul bordo del canale. Ma improvvisamente Ahmed Arslan è scivolato ed è finito in acqua.

Subito i due amici che erano con lui si sono tuffati nelle acque gelide per cercare di aiutarlo: ma non è stato possibile trattenerlo, ed è stato portato via dalla corrente, sparendo ai loro occhi.. E’ quindi stato dato l’allarme: erano le 22 passate. Poco dopo sono partite le ricerche lungo il tracciato del canale, che si sono concluse solo ieri, giovedì 24 aprile, intorno alle 18.

