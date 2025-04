Giovane scivola nel canale e non riemerge più: ricerche senza esito. Due amici si sono subito tuffati ma il 21enne sembra scomparso nel nulla.

Sono in corso dalla serata di ieri, martedì 22 aprile, le ricerche di un 21enne che sembra sparito nel nulla dopo essere scivolato dentro il canale Quintino Sella a Novara. Secondo quanto riferito da alcuni amici, il giovane era con loro e stava facendo una passeggiata al buio quando sul bordo del canale. Ma improvvisamente è scivolato ed è finito in acqua. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

Subito sue amici che erano con lui si sono tuffati nelle acque gelide per cercare di aiutarlo: ma il giovane sembrava scomparso. E’ quindi stato dato l’allarme: erano le 22 passate.

L’intervento dei soccorritori

Poco dopo sono partite le ricerche lungo il tracciato del canale: in azione i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara del Nucleo speleo-alpino-fluviale, e in un secondo momento anche i sommozzatori arrivati da Torino. E’ stata pure utilizzata una particolare telecamera che si può immergere in acqua per ispezionare con cura tutto il tratto dove potenzialmente potrebbe trovarsi il giovane, ma senza esito.

Foto d’archivio

