Ciclista travolto e trascinato da un camion: morto sul colpo. Il conducente non si è accorto subito dell’incidente e ha proseguito per una decina di metri.

Ciclista travolto e trascinato da un camion: morto sul colpo

Un uomo di 49 anni è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 11 settembre, dopo esserestato investito da un camion. E’ accaduto a Santena, centro del Torinese. all’altezza di una rotatoria. La vittima è una persona di origine nigeriana, al momento non sono ancora state diffuse le sue generalità.

LEGGI ANCHE: Ciclista 58enne morto in strada per un malore

Trascinato per alcuni metri

Il conducente del camion non si è accorto di aver investito il ciclista e ha proseguito infatti la sua marcia per una decina di metri, trascinando il malcapitato. Poi ha arrestato il suo mezzo. Ma era ormai troppo tardi. Il 49enne è morto sul colpo per il forte impatto sull’asfalto e per le ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza, l’elicottero del Cto di Torino e i carabinieri. Ma per il ciclista non c’era ormai più nulla da fare. Sotto choc il conducente del mezzo pesante, anche lui assistito dal personale sanitario mentre i carabinieri si occupavano dei rilievi di prassi.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook