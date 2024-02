Compra online un gioco di prestigio da 2500 euro ma viene truffato. Si trattava di un inesistente apparecchio per simulare la levitazione.

Era stato affascinato dalla prospettiva di mettere in scena un trucco dove addirittura si simulava la levitazione. Ed è cascato nella truffa di un millantatore che aveva messo in vendita su Internet questo grosso e costoso (ma inesistente) apparecchio.

I carabinieri della stazione di Varzo, nel Vco, nei giorni scorsi hanno denunciato per truffa un 65enne della provincia di Siracusa. L’uomo è stato individuato a seguito delle indagini dei militari attivati da un cittadino di Varzo, che aveva versato al siciliano circa 2.500 euro per l’acquisto del gioco di prestigio.

Un’offerta trovata su Facebook

Come riportano i colleghi di Prima Novara, la vittima si era imbattuta sulla piattaforma Facebook in un fantomatico “Bill Fix”, che pubblicizzava un gioco di prestigio sulla levitazione, molto costoso per le presunte dimensioni. Dopo un primo bonifico il truffatore aveva preteso ulteriori bonifici per compensare le spese di spedizione, ma dopo l’ennesima richiesta di denaro l’uomo si era rivolto ai carabinieri intuendo di essere stato truffato.

I carabinieri, seguendo il flusso di denaro sono così giunti ad identificare il truffatore, che inizialmente confermava di aver iniziato la compravendita del gioco di prestigio ma che poi non era andata a buon fine.