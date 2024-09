Da dieci giorni un alpinista è disperso sul Monte Rosa. Si tratta di un 58enne tedesco partito da Macugnaga il 20 settembre. Sopralluoghi dal ghiacciaio del Belvedere al rifugio Marinelli.

Da dieci giorni un alpinista è disperso sul Monte Rosa

C’è un alpinista di 58 anni che da ormai dieci giorni è disperso sul Monte Rosa, nel versante di Macugnaga. Si tratta di Christoph Menacher, di nazionalità tedesca. Di lui non si hanno più notizie da venerdì 20 settembre. La denuncia per la scomparsa era stata fatta subito dai familiari, ma solo l’altro giorno, sabato pomeriggio, è stata ufficialmente resa operativa la proceduta per la ricerca in montagna.

E per tutta la giornata di ieri, domenica 29 settembre, le operazioni dei soccorritori sono state portate avanti nella zona in cui si suppone si trovi l’uomo. La sua vettura è stata trovata a Macugnaga, e si sa che probabilmente si è incamminato sui sentieri assieme al suo cane.

LEGGI ANCHE: Trovato senza vita il medico disperso da una settimana sul Monte Giove

Decine di operatori in azione con elicotteri e droni

Sul posto operano le squadre del Soccorso alpino civile, del Soccorso alpino della Guardia di finanza e dei vigili del fuoco. Per le zone più impervie sono stati utilizzati anche i droni e gli elicotteri dei vigili del fuoco di Malpensa e del 118.

Si sta rastrellando soprattutto la zona che dal ghiacciaio del Belvedere si spinge fino ai 3mila metri di quota del rifugio Marinelli. Secondo alcune scarne informazioni, l’uomo sarebbe stato diretto proprio in questo punto di appoggio, dove però non è mai arrivato. Oggi le ricerche ripartiranno in tutta la zona, anche se le speranze di ritrovare l’uomo vivo sono oggettivamente molto ridotte.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook