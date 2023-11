Distrutta dal fuoco la casetta dei cacciatori a Soriso. Della struttura in legno è rimasto poco: si indaga sulle cause del rogo.

Distrutta dal fuoco la casetta dei cacciatori a Soriso

Un violento incendo ha distruttuto quasi completamente la “casetta dei cacciatori” a Soriso, vicino al parcheggio del risotrante in località Gelata. E’ accaduto l’altra mattina. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute assieme ai volontari Aib appena ricevuto la chiamata, ma al loro arrivo le fiamme avevano già aggredito tutto il complesso, per cui non c’era più molto da salvare.

Più che altro, l’intervento degli operatori è servito a evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante e al campetto sportivo.

Una struttura per gli appassionati di caccia

La “casetta dei cacciatori” è un piccolo complesso con edificio in legno e recinto esterno che viene utilizzato dalle doppiette della zona come sede operativa per varie attività venatorie.

Intanto si indaga sulle cause del rogo: da stabilire se si sia trattato di un problema tecnico all’impianto o se invece vi sia del dolo.