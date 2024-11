Donna di 56 anni trovata morta in casa, ci sono tre persone indagate. Si tratta della cassiera di un supermercato: il magistrato ha ordinato l’autopsia.

Donna di 56 anni trovata morta in casa, ci sono tre persone indagate

E’ stata aperta una inchiesta per la morte di Alessandra Bocca, una 56enne di Biella cassiera in un supermercato. Era stata trovata senza vita nella giornata di giovedì nel suo appartamento in via Cesare Battisti. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Sul suo corpo non c’erano segni di violenza e non c’erano segni di effrazione alla porta. Quindi parrebbe che non ci sia stata alcuna violenza. Ma qualcosa sembra non convincere gli inquirenti. Per intanto, il pm Paola Francesco Ranieri ha disposto l’autopsia.

Tre persone nel registro degli indagati

Già tre persone sarebbe stato iscritte nel registro degli indagati: sarebbero le persone che Alessandra Bocca incontrò la sera precedente la tragedia, quando ci fu una festa.

La notizia della scomparsa di Alessandra si è rapidamente diffusa in città. In tanti, tra coloro che la conoscevano, nelle ultime ora hanno espresso il loro cordoglio sui social network, lasciando commenti commossi sotto ai post delle testate locali che parlavano del lutto.

