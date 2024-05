Due ragazzini lanciano sassi dal ponteggio della chiesa di Masserano. Si sono beccati una sgridata dai carabinieri: per fortuna non c’è stato nessun danno.

Intervento dei carabinieri a Masserano l’altra sera: i militari sono stati contattati perché due ragazzini hanno iniziato a lanciare sassi dal ponteggio della chiesa. L’edificio sacro è infatti sottoposto a una serie di lavori di ristrutturazione, ed è circondato dalle impalcature.

I due ragazzini, a quanto pare, sono saliti sul ponteggio e hanno iniziato a lanciare sassi in basso. Come riporta Prima Biella, a chiamare le Forze dell’ordine è stato il responsabile dei lavori.

Redarguiti dai carabinieri

I due ragazzi, nati rispettivamente nel 2008 e del 2010, sono stati redarguiti dagli agenti, ma al loro arrivo erano già scesi dal ponteggio. Non c’è stato nessun danno.

Foto d’archivio

