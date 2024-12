Esce di strada e carambola con l’auto nei campi: muore pensionato. All’arrivo dei soccorritori non c’era ormai più nulla da fare.

Esce di strada e carambola con l’auto nei campi: muore pensionato

Un uomo di 75 anni è morto nella propria auto, finita nei campi dopo l’uscita di strada. E’ accaduto l’altro giorno nel tardo pomeriggio a Viguzzolo, centro della provincia di Alessandria. Il pensionato ha perso il controllo della propria Ypsilon 10 lungo un tratto di strada provinciale. La vettura è finita nei campi adiacenti la carreggiata e si è ribaltata più volte prima di fermarsi.

Non sono stati coinvolti altri veicoli, l’allarme è stato lanciato da qualche automobilista di passaggio.

L’intervento del 118

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L’uomo è stato estratto dall’abitacolo e affidato agli operatori, ma ormai per lui non c’era nulla da fare. Vista la modalità dell’incidente, e l’assenza di qualsiasi tentativo di frenata o intervento per riportare l’auto sotto controllo, si ipotizza che l’uomo sia stato colto da un improvviso colpo di sonno o da un malore.

L’uomo si chiamava Giuseppe Lucarno ed era ben conosciuto in zona, avendo per anni gestito una pizzeria a Viguzzolo. Il funerale si celebra nella giornata di oggi, martedì 3 dicembre.

Foto d’archivio

