Fiamme in un campeggio del Lago Maggiore: distrutte sette roulotte. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni.

Fiamme in un campeggio del Lago Maggiore: distrutte sette roulotte

Cinque roulotte divorate dalla fiamme e altre due pesantemente danneggiate. E’ questo il bilancio di un incendio che nella mattinata di ieri, domenica 30 marzo, si è sviluppato nel campeggio “Sette camini” di Gignese, sul Lago Maggiore.

E’ accaduto intorno alle 8: una donna era uscita dal proprio camper per far passeggiare il cane. Probabilmente ha però lasciato qualcosa acceso, perché al ritorno ha notato che dal mezzo usciva del fumo. E ha dato l’allarme.

LEGGI ANCHE: Dodici camper e roulotte divorati dalle fiamme. Altrettanti danneggiati

L’incendio divampa

Sono intervenuti i custodi e i titolari del campeggio, che hanno chiamato subito i vigili del fuoco. Sul posto gli operatori del Comando provinciale e dei distaccamenti volontari di Omegna e Stresa. Anche i carabinieri sono arrivati al campeggio.

Ma in pochi minuti il fuoco era già dilagato aggredendo altre roulotte con le loro verande. E alla fine sono stati sette i veicoli danneggiati in modo più o meno grave, alcuni del tutto distrutti. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato comunque danni peggiori, a partire dalle strutture presenti all’interno del campeggio ed al suo esterno. Per fortuna tutti i campeggiatori si sono messi in salvo in tempo, e non si registra nessun ferito, né intossicato.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook