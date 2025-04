Fiamme in un cascinale, crolla una parte del tetto. LE FOTO

Fiamme in un cascinale, crolla una parte del tetto. I vigili del fuoco di Romagnano hanno scongiurato danni ben peggiori.

Fiamme in un cascinale, crolla una parte del tetto

Vigili del fuoco di Romagnano in azione nel pomeriggio di ieri, martedì 22 aprile, per arginare un incendio che era divampato in una cascina di Arborio, nel Vercellese. L’intervento è iniziato dopo le 17.15: una squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli insieme ad una dotata di autoscala ed una dal distaccamento volontario di Romagnano Sesia sono intervenute l’incendio di una parte della Cascina Martellone.

L’intervento degli operatori

Arrivate sul posto, le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione di una parte della tettoia della cascina. Purtroppo nel frattempo il tetto è in parte crollato. Si è comunque proseguito nel raffreddamento delle travi rimanenti ed allo smassamento di cio che era rimasto per evitare il reinnesco.

Non ci sono feriti da segnalare, ma i danni alla struttura agricola sono comunque di una certa entità. Presenti sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Arborio che ha eseguito i rilievi del caso. Si tratta di scoprire da che cosa sia stato provocato l’incendio.

