Fiamme sulle montagne biellesi: allarme per il forte vento. Vigili del fuoco e volontari Aib impegnati a circoscrivere l’incendio in una zona boschiva.

Fiamme sulle montagne biellesi: allarme per il forte vento

Bruciano le montagne biellesi: nella prima mattinata di oggi, martedì 16 aprile, poco dopo le 5.30, i vigili del fuoco di Biella sono stati chiamati a intervenire nel territorio del comune di Donato per un incendio di bosco. Le fiamme hanno aggredito la vegetazione nella zona tra Andrate e l’alpe Cavanna.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, le operazioni di spegnimento sono rese difficili dal forte vento che in queste ore si è alzato soprattutto nelle aree in quota. Sul posto anche i vigili del fuoco di Ivrea e volontari delle squadre Aib della zona. Ancora da capire come sia partito l’incendio: di sicuro c’è la mano dell’uomo, resta da stabilire se si tratta di dolo o di semplice distrazione.

Domenica l’incendio a Maggiora

Da ricordare che solo l’altro giorno, nel pomeriggio di domenica, decine di operatori avevano dovuto intervenire nella zona di Maggiora per un incendio boschivo scoppiato nella zona di località Cappelle. Il rogo è stato domato e poi bonificato solo a notte fonda.

