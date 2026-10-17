Finto carabiniere si fa consegnare oro e contanti: 39enne arrestato a Novara

Un movimento sospetto nella zona della stazione di Novara ha permesso alla polizia di intervenire poco dopo una truffa ai danni di un’anziana di Vercelli. Un uomo di 39 anni è stato arrestato in flagranza, dopo essere stato notato dagli agenti della Squadra mobile durante i servizi nell’area.

Il 39enne, italiano, nato e residente a Napoli, sarebbe stato visto dirigersi velocemente verso la zona dei taxi e salire su una vettura. Poco dopo avrebbe però interrotto la corsa, proseguendo a piedi con particolare fretta. Il comportamento ha attirato l’attenzione dei poliziotti, che hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo.

Nelle tasche contanti e gioielli

Gli accertamenti hanno portato alla scoperta di 1.125 euro in contanti e di circa 310 grammi di monili in oro. Il valore complessivo dei preziosi è stato stimato in circa 20mila euro. Da quel momento gli investigatori hanno cercato di risalire rapidamente alla provenienza del materiale.

Gli approfondimenti hanno condotto a Vercelli, dove poco prima un’anziana sarebbe stata raggirata con il sistema del cosiddetto “finto carabiniere”. Secondo la ricostruzione della polizia, il 39enne avrebbe avuto il compito di ritirare denaro e gioielli dopo che la donna era stata contattata telefonicamente da un complice.

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La telefonata e la richiesta di consegnare i valori

Il meccanismo utilizzato è quello già emerso in numerosi episodi simili. Una persona telefona alla vittima presentandosi come appartenente alle forze dell’ordine e racconta di un presunto reato nel quale sarebbe coinvolto un familiare o la stessa persona contattata. La pressione psicologica serve a creare paura e urgenza, inducendo la vittima ad agire senza chiedere aiuto.

A quel punto viene chiesto di preparare contanti, oro o altri oggetti preziosi, sostenendo che debbano essere sottoposti a controlli. Un secondo soggetto raggiunge quindi l’abitazione per il ritiro. La donna di Vercelli avrebbe consegnato così denaro e monili, poi ritrovati poche ore dopo dagli agenti a Novara.

I beni restituiti alla vittima

La vittima ha successivamente presentato querela e, secondo quanto riferito dalla polizia, ha riconosciuto sia l’uomo sia gli oggetti che le erano stati sottratti. I preziosi e il denaro recuperati sono stati restituiti all’anziana, consentendo almeno di limitare le conseguenze economiche del raggiro.

Il 39enne è stato arrestato con l’accusa di estorsione in concorso con persone al momento non identificate e accompagnato nel carcere di Novara, in attesa della convalida. Il procedimento si trova ancora nella fase iniziale e le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi giudiziarie.

L’avvertimento della polizia

La polizia di Stato torna a ricordare una regola fondamentale soprattutto per le persone anziane. Nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede di consegnare denaro o gioielli a domicilio per verifiche, indagini o presunti problemi giudiziari.

Di fronte a telefonate di questo genere è importante interrompere la conversazione e rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine. In caso di dubbio è possibile chiamare immediatamente il 112, senza consegnare denaro, documenti o oggetti di valore a persone che si presentano alla porta. Lo riporta il Corriere di Novara.

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