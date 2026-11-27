BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia di sabato 28 novembre 2026 sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata e nessuna precipitazione prevista. L’alta pressione continuerà a interessare il Piemonte, favorendo una fase di tempo tranquillo anche sulla Valsesia. Le temperature si manterranno piuttosto fredde nelle prime ore, con una minima prevista di 0°C, mentre nel pomeriggio la colonnina di mercurio potrà raggiungere gli 8°C. I venti saranno deboli, inizialmente da Nordovest e successivamente da Sudest. La giornata di sabato si inserirà in un contesto meteorologico dominato da un campo di alta pressione esteso su tutta la regione, responsabile di condizioni generalmente soleggiate e dell’assenza di fenomeni perturbati. Anche a Borgosesia il tempo si manterrà stabile dall’inizio alla fine della giornata, con una nuvolosità limitata e ampie fasi di cielo sereno. Non sono attese piogge e non si intravedono particolari variazioni nel corso delle ore.

Mattino: temperature intorno allo zero e cielo poco nuvoloso

L’inizio della giornata sarà caratterizzato da condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose. Le temperature minime sono attese intorno a 0°C, un valore che segnala un avvio decisamente freddo, tipico della stagione autunnale ormai prossima all’inverno. Nelle prime ore sarà quindi opportuno prestare attenzione alle basse temperature, soprattutto per chi si mette in viaggio o si sposta all’aperto al mattino presto. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-occidentali, senza particolari rinforzi. Non sono previste precipitazioni e il quadro atmosferico resterà tranquillo.

Pomeriggio: prevale il sole, massime fino a 8 gradi

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e ampie schiarite sul territorio valsesiano. Le temperature saliranno gradualmente rispetto ai valori registrati all’alba, raggiungendo una massima di circa 8°C nelle ore centrali. Si tratterà comunque di un clima fresco, nonostante la presenza del sole. La ventilazione sarà debole e tenderà a provenire dai quadranti sud-orientali. Anche nella seconda parte della giornata non sono attesi fenomeni: la probabilità di pioggia resterà assente.

Sera: tempo asciutto e temperature in nuovo calo

In serata non sono previste variazioni significative: il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso e non sono attese precipitazioni. Con il venir meno del riscaldamento diurno, le temperature torneranno progressivamente a diminuire, riportando condizioni fredde sulla zona. La stabilità garantita dall’alta pressione accompagnerà quindi anche le ore serali, senza segnali di un peggioramento imminente.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 29 novembre: sono attesi cieli poco nuvolosi, con condizioni ancora generalmente stabili;

sono attesi cieli poco nuvolosi, con condizioni ancora generalmente stabili; Lunedì 30 novembre: il cielo sarà più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite;

il cielo sarà più variabile, con nubi sparse alternate a schiarite; Martedì 1° dicembre: torneranno condizioni in prevalenza poco nuvolose, senza indicazioni di precipitazioni.

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