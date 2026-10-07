Folle fuga nella notte: sperona l’auto dei carabinieri dopo 33 chilometri di inseguimento

Non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha continuato a viaggiare a forte velocità, dando il via a un inseguimento di oltre 30 chilometri. Un 20enne residente a Verbania è stato arrestato nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre, dopo una fuga iniziata a Gravellona Toce e proseguita lungo le strade del Verbano.

Tutto è cominciato intorno alle 2.20, quando una pattuglia dei carabinieri impegnata in un posto di controllo ha notato un’auto procedere a una velocità superiore ai 100 chilometri orari. I militari si sono messi all’inseguimento e, una volta raggiunta la vettura nella zona di Verbania, hanno intimato al conducente di fermarsi. Il giovane, però, ha proseguito la corsa.

Evita i posti di blocco e sperona la pattuglia

Secondo quanto ricostruito, il 20enne ha ignorato più volte l’ordine di fermarsi, continuando la fuga per complessivi 33 chilometri. Durante l’inseguimento ha evitato per due volte le auto dei carabinieri che si erano posizionate sulla strada nel tentativo di bloccarlo, riuscendo a schivarle e arrivando anche a invadere la corsia opposta.

A quel punto una delle vetture dei carabinieri è riuscita ad affiancare l’auto in fuga. Per sottrarsi ancora una volta al controllo, il giovane avrebbe sterzato bruscamente, speronando la vettura di servizio dei militari nel tentativo di mandarla fuori strada. Nell’urto, però, la sua auto ha perso aderenza ed è finita all’interno di un canale di scolo ai margini della carreggiata.

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Prima resiste, poi tenta ancora la fuga a piedi

La corsa non si è conclusa immediatamente. Rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, il 20enne avrebbe infatti opposto resistenza ai carabinieri che cercavano di farlo uscire in sicurezza. Avrebbe sferrato calci e pugni verso i militari, continuando a divincolarsi anche dopo che la vettura era ormai impossibilitata a proseguire.

Una volta estratto dall’auto, il giovane ha tentato ancora di scappare, questa volta a piedi. La fuga è però durata poco: è stato definitivamente bloccato e portato in caserma, dove è stato dichiarato in arresto. Deve rispondere delle ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni personali colpose e fuga pericolosa.

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