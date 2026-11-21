Furto nella notte a Trecate, dove alcuni malviventi hanno preso di mira la gioielleria e compro oro Boutique Bijoux, affacciata sulla centralissima piazza Cavour. Dopo aver forzato gli accessi del negozio, gli intrusi si sono impossessati di gioielli e altri oggetti preziosi, riuscendo poi ad allontanarsi. Il valore della refurtiva sarebbe di circa 20mila euro, secondo una prima stima. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.

La gioielleria presa di mira durante la notte

Il colpo è stato messo a segno nei giorni scorsi, quando l’attività commerciale era chiusa. Per entrare nel locale, i responsabili hanno manomesso prima la serranda esterna e successivamente la porta d’ingresso. Una doppia effrazione per raggiungere gli oggetti preziosi custoditi nel negozio, situato in una delle piazze principali della città.

Una volta all’interno, i ladri hanno concentrato la loro attenzione sui monili e sui gioielli presenti nell’esercizio. Le modalità dell’azione fanno pensare a persone intenzionate a portare a termine il furto nel minor tempo possibile. Il passaggio all’interno del negozio sarebbe stato molto rapido, prima della fuga con il bottino. Non è ancora noto quante persone abbiano partecipato al colpo.

L’antifurto scatta, i residenti chiamano i soccorsi

Il sistema di allarme della gioielleria era regolarmente attivato ed è entrato in funzione durante l’intrusione. Il segnale non è però bastato a impedire la sottrazione dei preziosi. Anche alcuni abitanti della zona si sono accorti dell’accaduto e hanno contattato le forze dell’ordine per segnalare quanto stava avvenendo nel cuore di Trecate.

La proprietaria del negozio si è trovata a fare i conti con le conseguenze del furto la mattina successiva, quando è stato possibile verificare quanto era stato sottratto. Oltre alla perdita dei gioielli, rimangono i danni provocati agli accessi forzati. Un episodio che ha colpito un’attività commerciale del centro, nonostante la presenza del sistema di sicurezza.

Carabinieri al lavoro sulle immagini delle telecamere

Dopo il colpo, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell’esercizio commerciale per raccogliere gli elementi utili alle indagini. Tra gli accertamenti previsti figura anche l’esame delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Le immagini potrebbero fornire indicazioni sui movimenti dei responsabili, aiutando gli investigatori a ricostruire le fasi della rapina.

La prima valutazione economica parla di un bottino vicino ai 20mila euro, ma la cifra dovrà essere confermata attraverso una ricognizione completa degli oggetti mancanti. Resta aperta anche la questione dell’identità degli autori e delle modalità della fuga. Gli accertamenti dovranno chiarire chi abbia organizzato il furto e se vi siano elementi utili per risalire ai responsabili.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati