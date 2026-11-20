Giallo nel Torinese: una neonata di appena 14 giorni è morta nella mattinata di ieri, giovedì 19 novembre, dopo essere stata trovata priva di sensi nella sua abitazione a Mappano. A chiedere immediatamente aiuto sono stati i genitori della bambina, che si trovava nel letto matrimoniale. Una tragedia sulla quale sono ancora molti gli interrogativi, mentre le autorità cercano di ricostruire quanto accaduto.

La richiesta di soccorso ha fatto intervenire i sanitari del 118 di Azienda Zero, insieme ai carabinieri della compagnia di Venaria Reale. Le condizioni della piccola sono apparse subito gravissime e si è reso necessario il trasferimento urgente in ospedale. La neonata è stata trasportata in ambulanza a Torino, nella speranza che le cure dei medici potessero salvarle la vita.

Inutili i tentativi di rianimazione in ospedale

La bambina è stata accompagnata all’ospedale Maria Vittoria di Torino, dove il personale sanitario ha tentato di rianimarla. Nonostante gli sforzi compiuti, però, non è stato possibile salvarla e nella mattinata è stato constatato il decesso. Una vita spezzata dopo soltanto due settimane, in circostanze sulle quali non è ancora stata fatta piena chiarezza.

Al momento non sono state rese note informazioni che permettano di stabilire con certezza che cosa abbia provocato le condizioni gravissime della neonata. Le cause della morte restano ancora da accertare e sarà necessario attendere gli approfondimenti medico-legali. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili per comprendere quanto avvenuto nell’abitazione della famiglia.

Rilievi dei carabinieri, sarà decisiva l’autopsia

Sull’episodio stanno lavorando i carabinieri della sezione operativa di Venaria Reale, affiancati dagli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Torino. I militari hanno effettuato rilievi nell’abitazione per ricostruire la dinamica dei fatti. Tra le possibilità considerate ci sono anche cause accidentali, ma nessuna ipotesi risulta al momento confermata.

La procura di Ivrea ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina, un accertamento fondamentale per individuare le cause del decesso e orientare le successive verifiche. Gli investigatori non escludono al momento alcuna possibilità. Saranno gli esiti degli esami medico-legali a fornire risposte sulla tragedia, mentre restano ancora da chiarire le circostanze nelle quali la piccola ha perso conoscenza.

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