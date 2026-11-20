BORGOSESIA – Il fine settimana si apre all’insegna del bel tempo a Borgosesia. Per domani, sabato 21 novembre, le previsioni indicano una giornata caratterizzata da sole splendente per l’intero arco della giornata, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Il quadro meteorologico sarà quindi favorevole, senza particolari disturbi e con temperature comprese tra una minima di 4°C e una massima di 16°C. I venti saranno deboli sia al mattino sia nel pomeriggio e non sono presenti allerte meteo.

Al mattino cielo sereno e temperature in calo fino a 4°C

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni di stabilità e cielo sereno. Le temperature minime scenderanno fino a 4°C, rendendo l’inizio del sabato piuttosto fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. I venti saranno deboli da Nord, senza particolari elementi di disturbo.

Nel pomeriggio il sole sarà protagonista, con una massima di 16°C

Con il passare delle ore il tempo resterà stabile e il sole continuerà a dominare il cielo di Borgosesia. Nel pomeriggio la temperatura raggiungerà il valore massimo di 16°C, offrendo condizioni più miti rispetto alle prime ore del giorno. La ventilazione si manterrà debole, con correnti provenienti da Ovest-Nordovest. Non sono previste piogge né significativi cambiamenti della situazione atmosferica.

In serata prosegue il tempo stabile, senza precipitazioni

Anche nella seconda parte della giornata non si attendono variazioni rilevanti: il quadro resterà asciutto e stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. La giornata si concluderà quindi senza precipitazioni e senza particolari criticità meteorologiche. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.173 metri.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 22 novembre: attesa una giornata più variabile, con possibilità di pioggia debole;

attesa una giornata più variabile, con possibilità di pioggia debole; Lunedì 23 novembre: il tempo dovrebbe tornare più stabile, con cielo poco nuvoloso;

il tempo dovrebbe tornare più stabile, con cielo poco nuvoloso; Martedì 24 novembre: aumento della nuvolosità, con cieli previsti nuvolosi.

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