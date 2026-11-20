Borgosesia, previsioni meteo del 21 novembre 2026
Sabato 21 novembre sole a Borgosesia: cieli sereni, niente pioggia e temperature tra 4 e 16°C. Domenica possibile pioggia debole.
BORGOSESIA – Il fine settimana si apre all’insegna del bel tempo a Borgosesia. Per domani, sabato 21 novembre, le previsioni indicano una giornata caratterizzata da sole splendente per l’intero arco della giornata, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Il quadro meteorologico sarà quindi favorevole, senza particolari disturbi e con temperature comprese tra una minima di 4°C e una massima di 16°C. I venti saranno deboli sia al mattino sia nel pomeriggio e non sono presenti allerte meteo.
Al mattino cielo sereno e temperature in calo fino a 4°C
Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni di stabilità e cielo sereno. Le temperature minime scenderanno fino a 4°C, rendendo l’inizio del sabato piuttosto fresco, soprattutto nelle prime ore del mattino. I venti saranno deboli da Nord, senza particolari elementi di disturbo.
Nel pomeriggio il sole sarà protagonista, con una massima di 16°C
Con il passare delle ore il tempo resterà stabile e il sole continuerà a dominare il cielo di Borgosesia. Nel pomeriggio la temperatura raggiungerà il valore massimo di 16°C, offrendo condizioni più miti rispetto alle prime ore del giorno. La ventilazione si manterrà debole, con correnti provenienti da Ovest-Nordovest. Non sono previste piogge né significativi cambiamenti della situazione atmosferica.
In serata prosegue il tempo stabile, senza precipitazioni
Anche nella seconda parte della giornata non si attendono variazioni rilevanti: il quadro resterà asciutto e stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. La giornata si concluderà quindi senza precipitazioni e senza particolari criticità meteorologiche. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2.173 metri.
Tendenza meteo Borgosesia
- Domenica 22 novembre: attesa una giornata più variabile, con possibilità di pioggia debole;
- Lunedì 23 novembre: il tempo dovrebbe tornare più stabile, con cielo poco nuvoloso;
- Martedì 24 novembre: aumento della nuvolosità, con cieli previsti nuvolosi.
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