Un prestigioso riconoscimento per Enrica Sacchi, presidente della Pro loco di Maggiora, premiata nei giorni scorsi a Torino con il “Loco-motiva Nanni Vignolo”. Il premio, assegnato dall’Unpli regionale, valorizza le persone che si distinguono per l’impegno nelle associazioni e nella promozione del territorio. Un omaggio a oltre trent’anni di volontariato e di dedizione alla comunità maggiorese.

Il riconoscimento regionale per l’impegno nel volontariato

La premiazione si è svolta alla presenza del presidente della Regione Alberto Cirio, dell’assessore Matteo Marnati e del coordinatore delle Pro loco novaresi Massimo Zanetta. Ad accompagnare Enrica Sacchi c’era anche il sindaco Roberto Balzano, che ha espresso apprezzamento per il lavoro della concittadina. Un riconoscimento che rende orgoglioso tutto il paese e premia la disponibilità dimostrata negli anni.

La motivazione incisa sulla targa sottolinea il tempo donato agli altri, le capacità messe al servizio della comunità e il contributo alla crescita del territorio. Si conclude con una frase particolarmente significativa: “Il valore del dono non si misura in ciò che si offre, ma in ciò che riesce a generare”. Parole che raccontano il significato più autentico del volontariato e dell’impegno quotidiano nelle associazioni.

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Dal 1990 al servizio della Pro loco di Maggiora

Il legame di Enrica Sacchi con la Pro loco è cominciato nel 1990, quando è entrata nell’associazione occupandosi inizialmente della contabilità. Successivamente ha ricoperto il ruolo di segretaria nel consiglio direttivo, fino ad assumere la presidenza. Da tre mandati è alla guida del sodalizio, continuando a dedicare tempo ed energie all’organizzazione delle iniziative locali.

Un percorso costruito con costanza, senza mai considerare il ruolo di presidente come qualcosa che la esoneri dai compiti più pratici. «Rivestire il ruolo principale del sodalizio non mi esime però dall’eseguire anche i lavori più umili», racconta. La disponibilità a rimboccarsi sempre le maniche è rimasta una caratteristica del suo modo di vivere l’associazione.

Dalla Befana alle feste, sempre in prima linea

Chi frequenta le manifestazioni di Maggiora conosce bene la presenza instancabile della presidente. Durante le feste la si può incontrare vestita da Befana o da streghetta, ma anche impegnata dietro le quinte a controllare che ogni dettaglio funzioni. È sempre pronta a intervenire quando serve una mano, passando con naturalezza dall’organizzazione alle attività più semplici.

«Sono molto grata a chi mi ha segnalata per questo premio», commenta Sacchi, ringraziando le autorità regionali, Massimo Zanetta, il sindaco e tutti i collaboratori della Pro loco. «Da sempre sono molto legata al mio paese», aggiunge. Un legame che continua a tradursi in impegno concreto per rendere Maggiora un luogo vivo, capace di ritrovarsi attraverso feste e iniziative condivise.

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