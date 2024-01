Generalità false per avere gli skipass scontati: ecco che cosa ha fatto un valdostano. L’uomo rinviato a giudizio per truffa aggravata e sostituzione di persona.

Con nove key card intestate a soggetti di fantasia, sciava e faceva sciare altre persone a tariffe ridotte, indicando date di nascita in funzione dello sconto che desiderava ottenere. Il sistema messo in piedi da un valdostano è stato però scoperto durante un controllo di routine avvenuto durante la scorsa stagione invernale a La Thuile.

La scoperta della polizia

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, in quell’occasione la polizia ha fermato un gruppo di sciatori maggiorenni che stava utilizzando uno skipass riservato ad utenti under 8 non accompagnati. I biglietti sono stati sequestrati e i trasgressori multati. Poco dopo un episodio analogo è stato rilevato a Cervinia, con protagonista uno dei trasgressori di La Thuile.

Da qui le due società hanno proceduto ad un approfondimento, scoprendo come la stessa persona sanzionata dalle forze di polizia aveva acquistato, attraverso questo metodo, nella sola stazione sciistica di La Thuile 11 skipass e ben 46 a Cervinia nelle ultime tre stagioni.

La denuncia delle società

Le due società hanno, quindi, presentato in Procura denuncia-querela nei confronti dell’utilizzatore, residente in Valle d’Aosta che, al termine alle indagini, è stato rinviato a giudizio davanti al tribunale penale di Aosta con le accuse di truffa aggravata e sostituzione di persona aggravata.

In occasione della prima udienza, tenutasi nei giorni scorsi, l’imputato ha richiesto di definire la propria posizione tramite il rito alternativo della sospensione del procedimento con messa alla prova, proponendo un risarcimento in favore delle due società di gestione degli impianti per i danni economici e di immagine patiti. Il giudice ha ammesso il rito e rinviato l’udienza a maggio.