Giovane senza fissa dimora muore travolto dal treno

Sono ancora poche e nebulose le informazioni relative alla tragica fine di un uomo di circa 30 anni e di origine straniera che intorno alle 13 di oggi, venerdì 23 agosto, ha perso la vita a Novara, sulla ferrovia dell’alta velocità, all’altezza del Centro intermodale.

Come riportano i colleghi di Prima Novara, stando alle prime informazioni trapelate si tratterebbe di un giovane uomo senza fissa dimora che pare dormisse nei pressi della rete ferroviaria. Non molto distante infatti sarebbe stato trovato un sacco a pelo.

L’uomo stava spostandosi tra i binari

Sembra quindi che l’uomo si stesse spostando proprio da quel giaciglio prima di finire investito dal treno dell’alta velocità della linea Milano-Torino. L’impatto, violentissimo, lo avrebbe scaraventato contro un pilastro. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Oltre ai soccorritori, sul posto sono accorse anche le autorità competenti per svolgere i dovuti accertamenti. La pista più plausibile sembra quella dell’incidente. I treni di oggi hanno subito variazioni di percorso con rallentamenti fino a 30 minuti in direzione Milano e fino a 50 minuti in direzione Torino.

