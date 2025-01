Si butta sotto il treno, aveva appena 17 anni. Rivelata l’identità della persona che si era tolta la vita in stazione a Vercelli.

Si butta sotto il treno, aveva appena 17 anni

Aveva appena 17 anni il giovamne che nella serata di domenica si è gettato sotto il treno delle 20.50 in transito, all’altezza della stazione di Vercelli. Il ragazzo frequentava un istituto superiore di Vercelli ma era originario di Novara. Nelle ore scorse si sono concluse le indagini ed è stata resa nota l’identià della vittima.

Nessun dubbio sulla volontà di togliersi la vita

Il ragazzo si sarebbe lanciato sui binari mentre stava arrivando un convoglio diretto verso Milano ed è rimasto ucciso sul colpo. Il 17enne era stato ospite in una comunità in passato. Si tratta di un gesto anticoservativo, il giovane non ha lasciato biglietti.

Lascia un grande dolore tra amici e compagni di scuola, oltre che nei familiari.

