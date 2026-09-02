Grande frana sul Monviso, scattano le ricerche per un escursionista

Un boato, e poi un pezzo di montagna che viene giù. Una vasta frana si è verificata nella serata di ieri martedì 1 settembre sul Monviso, nella zona del Rifugio Quintino Sella, coinvolgendo anche un tratto dell’itinerario che scende verso Pian del Re. Il Soccorso alpino è intervenuto per controllare l’area e verificare se il distacco abbia coinvolto escursionisti presenti lungo i percorsi.

Le operazioni sono rese particolarmente difficili dalle condizioni della montagna. Nelle ore successive al crollo non è stato possibile stabilire con certezza se vi fossero persone nella zona investita dal materiale. L’attenzione dei soccorritori si concentra quindi sia sul fronte della frana sia sui sentieri interessati.

Un escursionista non è arrivato al Quintino Sella

A rendere più delicata la situazione è la segnalazione arrivata dal Rifugio Quintino Sella: un escursionista straniero atteso alla struttura non ha raggiunto la destinazione. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire i suoi spostamenti e individuare la posizione dell’uomo.

Al momento non è stato stabilito alcun collegamento tra il mancato arrivo dell’escursionista e la frana. Le verifiche puntano proprio a chiarire questo aspetto, mentre le squadre impegnate nell’intervento stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per delimitare l’area da controllare.

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L’elicottero non riesce ad atterrare

Nella notte è decollato da Torino anche il Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, con un equipaggio attrezzato per operare nelle ore notturne. Il velivolo ha provato a raggiungere la zona, ma la polvere sollevata dal crollo e la persistente instabilità del versante hanno impedito un atterraggio in sicurezza.

Le ricerche del Soccorso alpino sono già riprese oggi, mercoledì 2 settembre, dalle prime luci del giorno. Con una migliore visibilità sarà possibile effettuare nuovi controlli sul terreno e proseguire gli accertamenti sull’escursionista che non ha raggiunto il rifugio.

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