Il padre prova a svegliarlo, ma lui non risponde più: sconcerto per un 24enne. La tragedia è accaduta a Suno: i soccorritori non hanno potuto fare nulla per il giovane.

A fare la tragica scoperta è stato il padre. La notte tra mercoledì e giovedì aveva provato a svegliarlo, ma si è accorto che non dava più segni di vita. Sconcerto a Suno, Cressa e dintorni per un 24enne ucciso da un malore che l’ha fulminato prima che lui potesse chiedere aiuto.

Il giovane si chiamava Samuele Andorno. Appena si è accorto che il figlio aveva perso conoscenza, il padre ha chiamato subito il numero unico per le emergenze. Ma quando i soccorritori del 118 sono arrivati nell’abitazione, non c’è stato altro da fare che constatare l’avvenuto decesso del giovane.

Ordinata l’autopsia

Dato che Samuele non aveva alcuna patologia, il giudice ha ordinato che venga eseguita l’autopsia per cercare di capire quale sia stata la causa del decesso.

Samuele Andorno lascia il papà Paola, la mamma Laura e il fratello Diego. La famiglia ha un’azienda agricola a Cressa. Sconcerto nella zona non appena la notizia ha cominciato a diventare di dominio pubblico.