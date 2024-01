In fiamme casa Bertonotti sopra il “Pinocchio”: forse è colpa di una candela. Devastata l’abitazione dei proprietari del celebre ristorante. L’incendio è divampato mentre c’erano clienti a cena.

In fiamme casa Bertonotti sopra il “Pinocchio”: forse è colpa di una candela

A innescare il rogo che ha devastato l’abitazione dei proprietari e fondatori del ristorante “Pinocchio” di Borgomanero potrebbe essere stata una candela profumata rimasta accesa. E’ quanto riferisce la stessa famiglia Bertinotti al quotidiano “La Stampa”. La fiammella della candela avrebbe dato fuoco a qualcosa di infiammabile posto lì vicino, poi le fiamme si sarebbero estese fino ad aggredire tutto lo stabile.

L’altra sera il celebre ristorante all’ingresso di Borgomanero era in piena attività, ma a sera inoltrata è scatto l’allarme incendio e i clienti sono stati fatti uscire. Il fuoco non ha messo in pericolo nessuno.

I video sono di Nicola Mauro Marino, postati su Facebook



Sono intervenuti anche i vigili di Romagnano

Sono stati ben nove i mezzi dei vigili del fuoco arrivati a spegnere l’incendio. In azione i distaccamenti di Novara, Arona, Borgomanero e i volontari di Romagnano. Gli operatori hanno lavorato dalle 22 fino alle prime ore del mattino di ieri, venerdì 12 gennaio, con la strada bloccata per l’intervento.

Alla fine sono andati distrutti il tetto e l’ultimo piano dell’abitazione sopra il locale, danneggiato l’altro piano e il ristorante.

I titolari: grazie a tutti, resteremo fermi un po’

Nella giornata di ieri sulla pagina social del ristorante è apparso questo messaggio dei titolari: «Ciao a tutti, partiamo dicendo che stiamo tutti bene. Ieri sera un incendio ha divorato la nostra casa e il nostro ristorante. Rimarremo fermi per un po’, il necessario per rendere agibile di nuovo il locale. Certe cose non si possono prevedere ma ci impegneremo al massimo per tornare il prima possibile. Volevamo ringraziare di cuore tutti voi che ci avete chiamato e che ci avete regalato un pensiero. A presto».