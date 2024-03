In fiamme il furgone dei rifiuti che raccoglieva la plastica. Per fortuna il conducente è riuscito a mettersi in salvo: distrutto il mezzo.

In fiamme il furgone dei rifiuti che raccoglieva la plastica

Va in fiamme il furgone compattatore dei rifiuti che trasporta le materie plastiche. E’ accaduto nella mattinata di ieri, martedì 26 marzo, a Borgo Ticino, nel Novarese. Difficile dire che cosa abbia provocato l’incendio, se qualcosa che era tra i rifiuti raccolti o se invece le fiamme sono scaturite dal circuito elettrico del mezzo, oppure dal motore. Si cercherà di capirlo analizzando quello che resta del furgone.

Sta di fatto che è dovuto intervenire una aquadra dei vigili del fuoco di Arona.

LEGGI ANCHE: In fiamme sulla A26 un furgone che trasportava animali

Intervento con lo schiumogeno

Come riportano i colleghi di Prima Novara, per l’intervento i vigili del fuoco si sono serviti di due automezzi, una autopompa e un’autobotte. Le fiamme sono state estinte inondando il mezzo di schiumogeno estinguente. Per fortuna il conducente ha avuto tutto il tempo di parcheggiare e mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il veicolo.

Alla fine il compattatore è stato letteralmente devastato dalle fiamme, e pare sia irrecuperabile.