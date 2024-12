Incendio in un’abitazione, sfollata donna con tre bambini. I vigili del fuoco hanno scongiurato il rischio che il fuoco distruggesse tutto il tetto.

Incendio in un’abitazione, sfollata donna con tre bambini

Una donna e tre bambini hanno dovuto lasciare la propria abitazione e trasferirsi in un alloggio messo a disposizione dal Comune. E’ accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 16 dicembre, a Miagliano, centro del Biellese, teatro di un incendio che ha impegnato i vigili del fuoco. Ne danno conto anche i colleghi de La Provincia di Biella.

L’intervento è iniziato intorno alle 9.30, quando i vigili del fuoco di Biella sono intervenuti con tre automezzi per un incendio che aveva aggredito una porzione di tetto di un’abitazione. Con ogni probabilità, le fiamme si erano innescate nella canna funaria, e in secondo tempo si erano allargate alle strutture di legno del sottotetto.

LEGGI ANCHE: Canna fumaria in fiamme a Rovasenda, momenti di paura per i residenti

L’intervento dei vigili del fuoco

Come si è poi calcolato, l’incendio ha coinvolto circa una decina di metri quadri della copertura e una parte dell’appartamento non è stata resa agibile. I vigili del fuoco hanno scongiurato che il fuoco si estendesse ulteriormente e devastasse tutto il tetto dell’edificio.

La donna e tre minorenni che erano ospiti dell’appartamento sono stati affidati al personale del Comune di Miagliano, che provvederà ad affidargli una sistemazione alternativa.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook