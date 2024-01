Incidente a Brusnengo: si scontrano due auto e un camion. Impatto lungo la strada provinciale 142, disagi al traffico.

Incidente a Brusnengo: si scontrano due auto e un camion

Due autovetture e un camion danneggiati, feriti e traffico rallentato. E’ il bilancio di un incidente accaduto nella mattinata di ieri lungo la strada provincia 142 nel territorio di Brusnengo.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dellordine, che dovranno stailire anche se vi siano delle responsabilità da parte di qualcuno dei conducenti coinvolti. E’ accaduto nei pressi della stazione di servizio: sia le vetture che il furgone hanno avuto danni nella parte frontale.

LEGGI ANCHE: Scuolabus con bimbi a bordo si scontra contro un suv

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 per l’assistenza ai conducenti, i carabinieri per i rilievi del caso e il personale della guardia di finanza che ha dato una mano a gestire il traffico, che è stato rallentato in entrambe le direzioni. Non dovrebbero esserci comunque feriti gravi.

Foto d’archivio