Incidente tra auto e moto lungo la A26: tre persone ferite

Violento impatto tra auto e moto lungo l’autostrada A26. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 marzo, in prossimità della galleria Olimpia, non lontano dagli svincoli per Alessandria. Erano circa le 16 quando è iniziato l’intervento dei vigili del fuoco arrivati dal Comando di Alessandria. Lo riportano i colleghi di Prima Alessandria.

Lo schianto è avvenuto lungo la carreggiata in direzione nord. Oltre ai vigili è intervenuto il personale sanitario del 118, supportato dall’elisoccorso, e la polizia stradale, incaricata dei rilievi e della gestione del traffico.

Tre persone al pronto soccorso

Dopo le prime cure del caso, tre persone sono state portati al pronto soccorso dell’ospedale di Alessandria. Non sembrano comunque esserci casi di particolare gravità, anche se i due mezzi hanno riportato gravi danni.

L’intervento si è concluso intorno alle 17.30 circa: ovviamente si sono avuto rallentamenti e code lungo la tratta in direzione nord. Starà ora alla polizia stradale ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, e stabilirne anche le eventuali responsabilità.

