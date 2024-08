La tragedia dopo il pranzo al rifugio: escursionista precipitato per 50 metri. La vittima dell’incidente al Mombarone non aveva nemmeno 30 anni.

Non aveva nemmeno 30 anni il giovane che nel pomeriggio di ieri, sabato 24 agosto, ha perso la vita precipitando in un dirupo alla Colma del Mombarone, in provincia di Biella. La vittima della tragedia si chiamava Diego Luca Brunasso, e vivena in un piccolo centro del Torinese, Salassa. Avrebbe compito i 30 anni a novembre e lavorava come corriere in una cooperativa della zona.

Ricostruita la tragedia

Ieri Diego Luca era salito al rifugio del Mombarone assieme allo zio e ad alcuni amici. Il gruppo ha pranzato nella struttura, poi lui ha iniziato da solo la discesa, lasciando gli altri al rifugio.

Dopo qualche tempo lo zio ha cercato di contattarlo per sapere dove si trovasse, ma non ha ricevuto risposta. Dopo qualche tentativo ha dato l’allarme, preoccupato per la sorte del giovane. Il primo a iniziare le ricerche è stato il gestore dello stesso rifugio, che è anche un volontario del Soccorso alpino (come si ricorderà, l’altra settimana contribuì a salvare una ragazzina che aveva avuto una reazione allergica).

L’uomo ha individuato il corpo del giovane: era precipitato in un dirupo nemmeno troppo distante dal rifugio. Sono quindi arrivati gli operatori sanitari che hanno raggiunto il giovane, ma nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato nulla da fare.

