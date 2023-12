Ladri di borsette inseguiti a folle velocità dai carabinieri. Scene da film lungo l’autostrada e poi anche nel capoluogo lombardo.

Ladri di borsette inseguiti a folle velocità dai carabinieri

Inseguimento da film criminale tra Santhià e Milano, con speronamenti, corse a foille velocità e ancora quattro malviventi in fuga. E’ accaduto nella mattinata di ieri, martedì 19 dicembre. Tutto è nato quando una pattuglia dei carabinieri di Santhià nel corso di un servizio perlustrativo, si è imbattuta in un’autovettura con cinque individui a bordo.

I militari sospettano che fossero stati loro ad aver rubato la borsa di una donna nei pressi del supermercato “Famila”. Un colpo avvenuto appena prima.

All’avvicinarsi dei militari, il conducente dell’autovettura, una Peugeot 3008 di color grigio, ha tentato di speronare l’autovettura dei militari, mentre la borsa appena asportata è stata gettata all’esterno del veicolo. Dopo di che la vettura si è data alla fuga ad altissima velocità.

Fuga in autostrada fino a Milano

La vettura si è poi diretta ad alta velocità in direzione di Vercelli. Al casello di Larizzate ha forzato l’accesso Telepass, proseguendo la marcia in direzione di Milano, continuando ad essere inseguiti dai militari della stazione di Santhià e della radiomobile carabinieri di Vercelli che, allertata, si era anch’essa posta all’inseguimento.

Sulla A4 la corsa è stata tutta ad altissima velocità e a sirene spiegate da parte dei carabinieri. L’auto in fuga è infine arrivata nella capitale lombarda. Ha terminato la marcia in viale De Gasperi dopo aver forzato il casello di uscita di Milano Certosa e dopo aver danneggiato anche l’autovettura dell’Arma.

Tutti i cinque occupanti si sono dati alla fuga, e al momento le ricerche e di quattro di loro sono ancora in corso. Mentre un altro è stato rintracciato ed attualmente in stato di fermo in attesa di essere identificato e delle valutazioni dei provvedimenti da adottare a suo carico.