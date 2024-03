Lo sport in lutto per Stefano Gardin, il centauro morto ieri a Villa del Bosco. L’uomo aveva 52 anni, era uno dei maestri alla Taekwondo Pro Vercelli.

Lo sport in lutto per Stefano Gardin, il centauro morto ieri a Villa del Bosco

Sconcerto a Vercelli e nel mondo dello sport locale per la scomparsa del maestro di taekwondo Stefano Gardin. E’ l’uomo di 52 anni morto nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 24 marzo, sulla provinciale che collega Sostegno a Roasio, in territorio di Villa del Bosco.

«È con il cuore spezzato che ho appreso della perdita del mio grande fratello, amico ed ex allenatore Stefano Gardin. Ieri è stato il tuo ultimo viaggio sulla terra, ma la tua bontà d’animo rimarrà con noi per sempre», scrive un atleta ex allievo del Vercellese.

Maestro alle Taekwondo Pro Vercelli

Gardin, prima maestro della Pro Vercelli Taekwondo, era titolare di una palestra in area Carrefour. La moto e le discipline marziali erano la sua grande passione.

Oggi è arrivato anche un messaggio dalla Federazione nazionale taekwondo: «Il presidente federale Angelo Cito e tutta la Federazione italiana taekwondo si stringono attorno alla famiglia e ai cari del maestro Stefano Gardin, direttore tecnico della Pro Vercelli Taekwondo Evolution, scomparso nel tardo pomeriggio di ieri. Stefano con la sua passione e la sua dedizione allo sport ha lasciato un grande vuoto tra tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo».