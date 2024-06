Lutto per un’infermiera morta a soli 55 anni. Caterina Ingrassia prestava servizio all’ospedale di Ponderano.

Lutto per un’infermiera morta a soli 55 anni

Si è spenta a soli 55 anni Caterina Ingrassia, conosciuta e apprezzata infermiera dell’ospedale “Degli Infermi” di Ponderano. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente e ha destato profondo cordoglio in tutto il Biellese.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, la donna lascia nel dolore il marito, i genitori, le due sorelle e l’adorata figlia, la sua “dolce polpetta”, come la chiamava lei. Nel pomeriggio di domani, giovedì 13 giugno, alle 18, familiari e amici reciteranno il rosario nella chiesa parrocchiale di Verrone. Nella medesima chiesa, verrà celebrato il funerale, in programma venerdì mattina alle 11.

I ricordi delle amiche

«Buon viaggio amica. Hai seminato così tanto amore e buon esempio che gli angeli staranno gioendo per il tuo ingresso in paradiso – sono le belle parole pubblicate su Facebook da un’amica per ricordarla-. Il nostro è un arrivederci. Ti vogliamo bene e spero che ti riferiscano dove sei ora che la tua polpettina sarà sempre amata da chi ti ama e ama lei. Ciao Kate».

«Buon viaggio Cate – aggiunge l’amica Paola – sei stata una donna meravigliosa, una mamma speciale, un’infermiera attenta e precisa».

