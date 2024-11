Malore alla maratona del Lago Maggiore: podista 32enne in codice rosso. L’atleta si è accasciato a terra nel tratto tra Arona e Stresa.

Momenti di apprensione alla “Lago Maggiore Marathon”, gara podistica che si correva nella mattinata di oggi, domenica 3 novembre. Un partecipante di 32 anni si è sentito male mentre stava correndo nel tratto tra Arona e Stresa. L’atleta si è accasciato al suolo rpivo di conoscenza.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure al podista. Ma viste le sue condizioni, lo hanno poi trasportato in codice rosso in elicottero all’ospedale “Maggiore” di Novara. Attualmente è ricoverato in rianimazione, in attesa di sviluppi.

