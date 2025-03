Malore in bici a Curino, muore davanti agli amici. Inutili i tentativi di rianimazione e l’intervento dell’elicottero del 118.

Malore in bici a Curino, muore davanti agli amici

Si è accasciato al suolo mentre era in gita in bici con alcuni amici. E per lui non c’è stato più niente da fare. Tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 30 marzo, lungo le strade di Curino. La vittima è un 61enne residente nella zona di Varese. Lo riporta Prima Biella.

Era uscito con tre amici per una pedalata lungo i sentieri delle Rive Rosse, zona particolarmente apprezzata da appassionati di mountain bike. Ma mentre stava scendendo dalla frazione San Bonomio verso il centro di Curino, nella zona di Mulino Perotti si è sentito male ed è crollato esanime.

Il tentativo di rianimazione

Gli amici hanno immediatamente lanciato l’allarme, e uno di loro ha anche tentato di rianimarlo. Avendo intuito che si trattava di un problema al cuore, ha praticato a lungo il massaggio cardiaco nell’attesa dell’arrivo degli operatori sanitari. L’operazione, in collegamento telefonico con il 118, è proseguita per più di venti minuti.

Dopo di che è arrivato l’elicottero con i sanitari: ma purtroppo per il 61enne non c’era ormai più niente da fare. Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso. Da ricordare che solo il giorno prima sempre nella zona delle Rive Rosse i soccorritori erano dovuti intervenire per un altro infortunio, questa volta più banale: un ciclista caduto che si era procurato un trauma cranico-facciale.

Foto d’archivio

