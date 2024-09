Morto a 39 anni l’uomo coinvolto nello scontro tra auto e furgone. Era stato ricoverato in codice rosso, non ce l’ha fatta.

E’ morto l’uomo di 39 anni che era stato ricoverato in gravi condizioni dopo il terribile schianto di ieri, giovedì 26 settembre, sulla strada provinciale 11 tra San Germano e Tronzano. Si tratta di Matteo Sanfilippo, residente a Santhià, giocatore dello Sporting Santhià nel torneo di Csi. Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, il giovane era molto noto ed apprezzato nel mondo calcistico del Vercellese, e in queste ore diversi amici lo piangono attraverso i social.

Impatto violento tra auto e furgone

Il violento schianto ha coinvolto un’auto e un furgone, che si sono scontrati in modo pressoché frontale. Davanti ai soccorritori si è presentata una scena impressionante, con la vettura ridotta a un rottame e il furgone che si era rovesciato su una fiancata.

Quattro in tutto le persone che erano a bordo dei due veicoli. Anche i tre uomini che erano sul furgone sono stati ricoverati al pronto soccorso: due con codice giallo e uno con codice verde. Non è ancora stata stabilita la data del funerale del giovane deceduto.

