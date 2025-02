Morto dopo nove giorni il tifoso caduto nel fossato dello stadio di Novara. Cordoglio nel mondo del calcio per la tragedia accaduta al 42enne Raffaele Carlomagno.

Morto dopo nove giorni il tifoso caduto nel fossato dello stadio di Novara

Lutto nel mondo del calcio locale. Purtroppo non ce l’ha fatta Raffaele Carlomagno, 42 anni, di Lonate Pozzolo in provincia di Varese. Da sabato 25 gennaio in tanti erano rimasti con il fiato sospeso per lui sperando in una ripresa, ma purtroppo negli ultimi giorni le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate.

Come riporta il Corriere di Novara, il giovane uomo era ricoverato all’ospedale “Maggiore” di Novara da nove giorni, da quando era caduto dalla curva del settore ospiti dello stadio Piola di Novara, al termine della ventiquattresima giornata del girone A di Serie C giocata contro il Novara. Un volo di circa 6 metri che purtroppo a distanza di alcuni giorni si è rivelato letale. Nei giorni scorsi la polizia, dopo aver visionato i filmati, ha accertato che la caduta è stata accidentale e che non c’è stato nessun contatto nè spinta da parte degli altri tifosi.

Decretata la morte cerebrale

Nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio, i medici hanno decretato la morte cerebrale. L’uomo, tifoso della Pro Patria, amava seguire la sua squadra del cuore e dopo l’incidente in tanti, anche nell’ambiente calcistico, hanno sperato e pregato perché ce la facesse. Anche i tifosi del Novara avevano dimostrato la loro vicinanza, esponendo uno striscione sulla cancellata dell’ospedale novarese.

Il club di Busto Arsizio ha espresso il proprio cordoglio tramite una nota ufficiale. «Aurora Pro Patria 1919 in tutte le sue componenti è vicina e porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Raffaele e a tutti i tifosi biancoblu. Non avremmo mai voluto scrivere questo messaggio di cordoglio: buon viaggio Raffa, ultrà biancoblu per sempre».

