Morto Giancarlo Allegra, storico medico dell’ospedale di Novara. L’uomo aveva 86 anni, era anche stato punto di riferimento della squadra di calcio cittadina.

Morto Giancarlo Allegra, storico medico dell’ospedale di Novara

E’ stato celebrato nella mattinata di ieri, martedì 29 ottobre, il funerale di Giancarlo Allegra, 86 anni, storico medico dell’ospedale Maggiore di Novara, e per molti anni anche medico sportivo del Novara Calcio nel suo periodo migliore. Era la squadra del presidente Santino Tarantola negli anni a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta del secolo scorso.

L’uomo era molto conosciuto in città e in tutta la zona, visti i lunghi anni di servizio all’interno della struttura ospedaliera. Era ammalato da tempo e ultimamente aveva dovuto ricorrere alla cure palliative.

LEGGI ANCHE: A Borgomanero l’addio al medico precipitato in val Vigezzo

Una famiglia radicata in città

Gli Allegra sono una famigliamolto nota. Il padre di Giancarlo, Giuliano, era stato un noto avvocato, sindaco della città e presidente della Provincia. La moglie Franca Guglianetti è stata consigliere comunale e provinciale per la Democrazia cristiana negli anni 80, poi passata al Partito popolare. Giancarlo era l’ultimi di cinque fratelli.

Lascia i figli Cristina, Francesco, Marta e Milù, quest’ultima consigliere comunale e segretaria cittadina del Partito democratico. Tantissima gente ha voluto partecipare alla cerimonia funebre officiata nella basilica di San Gaudenzio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook