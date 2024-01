Morto l’operaio rimasto schiacciato mentre rimuoveva le luminarie. Il 59enne era finito tra un furgone e il muro: ha cessato di vivere al Cto.

Ha cessato di vivere nel primo pomeriggio di sabato al Cto di Torino l’operaio che era rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro giovedì scorso, 18 gennaio, a Châtillon. Si chiamava Mohamed Oueslati ed era al Centro traumatologico dopo essere stato ricoverato all’ospedale Parini di Aosta.

Dipendente di una ditta della bassa Valle d’Aosta, l’uomo, 59 anni, è rimasto schiacciato contro un muro da un furgone mentre stava rimuovendo le luminarie natalizie con due colleghi.

L’incidente di giovedì

Secondo i primi riscontri, giovedì l’uomo era intento con alcuni colleghi nello smontaggio delle luminarie installate per le festività nel comune di Châtillon. L’operazione procedeva con l’uso di un mezzo con cestello che, per cause al vaglio delle autorità, si è mosso schiacciando contro un muro il lavoratore, che si trovava a terra.

Soccorso dal 118 e trasportato in Pronto soccorso, è apparso in condizioni serie da subito. Avviato ad un intervento urgente, è stato quindi ricoverato in rianimazione. Ma nonostante gli sforzi dei sanitari, alla fine per lui non c’è stato nulla da fare.