Muore nell’auto che finisce fuori strada: al volante c’era la moglie

Un uomo di 77 anni ha perso la vita nella serata di ieri, domenica 29 settembre, a seguito di un incidente avvenuto tra Bosconero e Rivarolo, nel Torinese. La vittima si chiamava Salvatore Maione. Era in auto con la moglie, ed era alla guida della loro Fiat Panda.

Improvvisamente la vettura è uscita di strada, ha sbattuto violentemente contro un guard-rail a protezione di una rotatoria ed è letteralmente volata oltre la carreggiata, andando a schiantarsi nel fosso che circonda la rotonda stessa.

L’intervento dei soccorritori

Quando i soccorritori sono arrivati, per il 77enne non c’era già più niente da fare. La moglie è stata invece estratta a fatica dalle lamiere da parte dei vigili del fuoco. Presa in carico dagli operatori del 118, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Ciriè. Ha mostrato segni di ripresa.

La donna potrebbe essere stata vittima di un malore o di un colpo di sonno. Un’ipotesi che gli inquirenti hanno subito avanzato, soprattutto in considerazione del fatto che non vi fossero tracce di frenata né altri tentativi di attenuare lo schianto.

