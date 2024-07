Padre uccide il figlio adottivo a sprangate al culmine di un litigio. Colpita più volte sulla testa, la vittima non ha avuto scampo. L’84enne si è poi costituito.

Padre uccide il figlio adottivo a sprangate al culmine di un litigio

I due hanno iniziato a litigare, non si sa ancora per quale motivo. A un certo punto, al culmine della tensione, il padre 84enne ha afferrato una spranga di ferro e ha colpito il figlio adottivo 40enne. Lo ha colpito più volte alla testa, uccidendolo. Il dramma si è consumato nella giornata di ieri, venerdì 5 luglio, a Roletto, un centro del Torinese nei pressi di Pinerolo.

Il pensionato, Pierangelo Romagnollo, imprenditore in pensione, ha poi chiamato un vicino per raccontare l’accaduto, e quest’ultimo ha avvertito subito i carabinieri, che sono intervenuti asssieme agli operatori sanitari.

Iniziate le indagini

Per il figlio Ailton, all’arrivo dei sanitari, non c’era più nulla da fare. Il padre ha raccontato di aver agito per difendersi: sarebbe stato aggredito dal giovane al culmine del litigio, e quindi avrebbe afferrato la spranga e lo avrebbe quindi colpito. Starà alle forze dell’ordine e ai periti cercare di ricostruire nei dettagli la dinamica della tragedia.

Il pensionato aveva perso la moglie una decine di anni fa, e viveva con il figlio di origine brasiliana, che la coppia aveva adottato molto tempo fa.

Foto d’archivio

