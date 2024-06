Pauroso frontale lungo il rettilineo, muore un 60enne. Ferite lievi per il conducente dell’altra vettura.

Pauroso frontale lungo il rettilineo, muore un 60enne

Un impatto violentissimo tra due auto lungo un rettilineo, e uno dei due conducenti perde la vita. E’ accaduto l’altro giorno nell’Astigiano, lungo il tratto che collega le frazioni Sessant e Serravalle. A perdere la vita è stato Giorgio Mistrello, 60 anni, che lavorava come factotum in una piscina della zona.

Ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente. Si sa solo che la vittima era alla guida di una Hyundai Atos, e ha impattato violentemente contro la Mercedes condotta da un 35enne. Il tratto teatro dell’incidente è un rettilineo ma stretto.

Inutile l’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 con due ambulanze. Ma per Mistrello non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi arrecati dall’impatto. Ferite di lieve entità invece per l’altro conducente.

Foto d’archivio

