Pendolare stroncato da un malore in stazione: ieri l’addio

E’ stato celebrato a Livorno Ferraris nella giornata di ieri, giovedì 22 febbraio, il funerale di Valter Mastarone, l’uomo che la scorsa settimana è morto nella stazione di Chivasso. E’ stato fulminato da un malore prima di prendere il solito treno che lo avrebbe portato al lavoro a Torino.

L’uomo lascia la compagna Rita e il figlio Jacopo, oltre ad altri parenti. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale del centro vercellese, dopo di che il corpo dell’uomo è stato deposto nel cimitero del paese.

Una tragedia improvvisa

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, la scomparsa di Valter ha lasciato attoniti i molti conoscienti e amici nella zona del basso Vercellese. Secondo la ricostruzione del fatto curata dagli agenti della polizia ferroviaria chivassesse, poco prima delle 8 l’uomo sarebbe stato colpito da un malore mentre stava salendo la scalinata per il secondo binario, cadendo poi all’indietro nel sottopasso.

La notizia in pochissimo tempo arriva a Livorno Ferraris dove in molti lo ricordano con affetto. Valter aveva 65 anni, era un uomo allegro e divertente come lo ricordano in molti.